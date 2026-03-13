Zip Zap Circus Moya Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Zip Zap Circus Moya

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 18 – 18 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 22:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Dix jeunes acrobates et danseurs de l’école de cirque sud-africaine Zip Zap dessinent le portrait de la nation arc-en-ciel rêvée par Nelson Mandela.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Zip Zap Circus Moya

Ten young acrobats and dancers from the South African circus school Zip Zap paint a portrait of the ‘Rainbow Nation’ envisioned by Nelson Mandela.

L’événement Zip Zap Circus Moya Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme