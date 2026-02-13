Camp de reconstitution Méautis

Camp de reconstitution

1 route de la chapelle Méautis Manche

Vendredi 2026-05-31 09:00:00

2026-06-09 18:00:00

2026-05-31

Camp civil et militaire américain et allemand. Exposition de vélos anciens, reconstitution d’une ancienne épicerie et d’une école d’autrefois avec apprentissage de l’écriture à l’encre de Chine et récitation de leçons.

Visite guidée insolite du musée et du manoir. Histoire du champ de bataille de Bloody Gulch, présentation de la bataille du 12 et 13 juin 1944, vestiges archéologiques, reconstitution de la bataille des haies. Départ toutes les heures. Payant, réservation conseillée.

Buvette rétro sur place. .

+33 2 33 42 03 22

