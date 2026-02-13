Spectacle immersif Méautis
Spectacle immersif Méautis samedi 30 mai 2026.
Spectacle immersif
1 route de la chapelle Méautis Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06
spectacle immersif revivez la nuit du 5 au 6 juin 1944 telle que la famille Bucaille l’a vécue et les combats de Bloody Gulch les 12 et 13 juin (figurants, véhicules d’époque…).
Prévoir protège-oreilles (bruit d’explosion).
Accessible PMR. Réservation conseillée. . .
1 route de la chapelle Méautis 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 03 22
English : Spectacle immersif
