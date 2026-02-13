Spectacle immersif Méautis

Spectacle immersif

spectacle immersif revivez la nuit du 5 au 6 juin 1944 telle que la famille Bucaille l’a vécue et les combats de Bloody Gulch les 12 et 13 juin (figurants, véhicules d’époque…).

Prévoir protège-oreilles (bruit d’explosion).

Accessible PMR. Réservation conseillée. . .

1 route de la chapelle Méautis 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 03 22

