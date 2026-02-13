Spectacle immersif

Donville Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-07

Spectacle immersif revivez la nuit du 5 au 6 juin 1944 telle que la famille Bucaille l’a vécue et les combats de Bloody Gulch les 12 et 13 juin (figurants, véhicules d’époque…).

Musée mémorial de la ravine sanglante (Bloody Gulch).

Prévoir protège-oreilles (bruit d’explosion).

Accessible PMR. Réservation conseillée. .

Donville Méautis 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 03 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle immersif

L’événement Spectacle immersif Méautis a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Baie du Cotentin