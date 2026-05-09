Camp d’été impro adulte Compagnie Vata Bergerac

Bergerac

Camp d’été impro adulte

Compagnie Vata 5 Rue Beaumarchais Bergerac Dordogne

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Venez faire du théâtre pendant vos vacances au Camp d’Été Impro !

Au programme

Théâtre d’improvisation

Jeux collectifs

Balades

Et plein de surprises !

Repas compris hébergement sous toile de tente

Un moment convivial, créatif et amusant à partager ensemble.

Sur réservation. .

Compagnie Vata 5 Rue Beaumarchais Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 23 61 18 lacompagnievata@gmail.com

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English : Camp d’été impro adulte

L’événement Camp d’été impro adulte Bergerac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides