Campagne(s) Saint-Lactencin

Campagne(s) , trois dames nous parlent de la nature. George Sand l’écrivaine célèbre et deux autres écrivaines à découvrir sur le Parcours des Dames, Raymonde Vincent, prix Femina en 1937 pour son roman Campagne, et Betty Jacquey, à la plume patoisante.

Le spectacle Campagne(s) est écrit et mis en scène par Jean-Yves Patte spécialement pour l’année George Sand au Manoir des fauves, et interprété par la comédienne Anne Trémolières et la musicienne Sandrine Charluet. Une promenade immobile dans les textes des trois écrivaines, George Sand, à la fibre écologique, particulièrement dans son texte dédié à la forêt de Fontainebleau en 1835, Raymonde Vincent, prix Femina en 1937 pour son roman Campagne, née à Argy et enterrée à Saint-Lactencin, Betty Jacquey, écrivaine patoisante née à Sougé. Trois invitées de la Dame du cirque, Sarah Caryth, artiste saltimbanque, dans son ancienne Grange aux lions. 10 .

13 Rue du Stade Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 13 67 95 sitesarahcaryth@orange.fr

Campagne(s) , three ladies talk about nature. George Sand, the famous writer, and two other writers to discover on the Parcours des Dames, Raymonde Vincent, who won the Femina prize in 1937 for her novel Campagne, and Betty Jacquey, with her patois style.

