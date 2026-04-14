Le Musée Sarah Caryth, une étape sur le Parcours des Dames, Manoir des fauves, Saint-Lactencin

Le Musée Sarah Caryth, une étape sur le Parcours des Dames 27 et 28 juin Manoir des fauves Indre

visite du musée adulte 7 euros, 12-18 ans ou étudiant 4 euros, 8-12 ans 2 euros, gratuit en dessous de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

L’assocation Monumenta 36 vous fera découvrir la vie de l’artiste Sarah Caryth, danseuse hindoue, charmeuse de serpent et dompteuse de lions, dans le musée installé au coeur de son ancien Manoir des fauves à Saint-Lactencin dans l’Indre. Elle y a vécu les Années Folles avec son célèbre lion Prince à qui elle a fait poser trois dents en or en 1933. Le site est une étape sur le Parcours des dames, un circuit de randonnée de 48 km dans la campagne berrichonne. L’association partenaire du même nom vous présentera les 11 autres dames qui ont marqué l’histoire des communes voisines dans des domaines variés, tels que la littérature ou la musique. Vous pourrez vous promener dans Saint-Lactencin et aller sur la tombe de Raymonde Vincent, prix Femina en 1937, ou sur celle de Gino Spini, premier mari de Sarah Caryth, également artiste de cirque.

Manoir des fauves 13 rue du stade Saint-Lactencin Saint-Lactencin 36500 Indre Indre [{« type »: « email », « value »: « sitesarahcaryth@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 13 67 95 »}]

Découverte de l’artiste de cirque Sarah Caryth dans son Manoir des fauves des années 30 et de 11 autres dames à ne pas oublier sur un parcours de 48 km aux pépites culturelles et naturelles artiste cirque

association parcours des dames