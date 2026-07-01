Campement médiéval – Artisanat et armement, Château de Crussol, Saint-Péray

Informations pratiques

Campement médiéval – Artisanat et armement 19 et 20 septembre Château de Crussol Ardèche

Pas de limites de place. Parking gratuit à proximité. Pas de restauration sur place. Possibilité de pique-niquer sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les « Chevaliers de Crussol » installent un campement médiéval autour du théâtre de verdure pour vous présenter la vie à l’époque glorieuse du château. De l’artisanat de la laine aux combats de chevaliers, en passant par la médecine, et les blasons, découvrez de façon ludique comment s’organisait un village au XIIIème siècle.

Château de Crussol Chemin de Beauregard 07130 Saint-Péray Saint-Péray 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 81 00 51 http://www.chateaudecrussol.com Le château de Crussol et sa villette s’étendent sur 3 hectares à l’intérieur des remparts. Edifié au XIème siècle, il prospère jusqu’au XIVème siècle. Crussol contrôlait autrefois les voies de communication stratégiques, s’enrichissant notamment des droits de passage sur le Rhône.

Les guerres de Religions, puis l’érosion du temps vont entraîner sa destruction.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir ces ruines librement tout au long de l’année.

Un bâtiment d’accueil est ouvert d’avril jusqu’aux vacances de la Toussaint pour accueillir les visiteurs, les informer sur le lieu et proposer des animations autour de la nature et du Moyen-Âge. Parking à proximité.

Le site n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Les « Chevaliers de Crussol » installent un campement médiéval autour du théâtre de verdure pour vous présenter la vie à l’époque glorieuse du château. De l’artisanat de la laine aux combats de en par…

©Château de Crussol