Visite guidée médiévale, Château de Crussol, Saint-Péray

Informations pratiques

Visite guidée médiévale 19 et 20 septembre Château de Crussol Ardèche

Gratuit. Limitée à 30 personnes. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée médiévale accompagnée d’un guide pour découvrir l’histoire du château et de ses habitants au sein des remparts de Crussol.

Apprenez à lire l’architecture des ruines pour reconnaître qui vivait au sein de la villette fortifiée au XIIIème siècle, apprenez les raisons de la richesse du site, pour que Crussol n’ait plus de secrets pour vous.

Château de Crussol Chemin de Beauregard 07130 Saint-Péray Saint-Péray 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 81 00 51 http://www.chateaudecrussol.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudecrussol.com/Chateau/visites-guidees-medievales/ »}] Le château de Crussol et sa villette s’étendent sur 3 hectares à l’intérieur des remparts. Edifié au XIème siècle, il prospère jusqu’au XIVème siècle. Crussol contrôlait autrefois les voies de communication stratégiques, s’enrichissant notamment des droits de passage sur le Rhône.

Les guerres de Religions, puis l’érosion du temps vont entraîner sa destruction.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir ces ruines librement tout au long de l’année.

Un bâtiment d’accueil est ouvert d’avril jusqu’aux vacances de la Toussaint pour accueillir les visiteurs, les informer sur le lieu et proposer des animations autour de la nature et du Moyen-Âge. Parking à proximité.

Le site n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Visite guidée médiévale accompagnée d’un guide pour découvrir l’histoire du château et de ses habitants au sein des remparts de Crussol.

©Château de Crussol