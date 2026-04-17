CAMPEMENT MÉDIÉVAL PÉDAGOGIQUE Château de la Groulaie Blain

Blain

CAMPEMENT MÉDIÉVAL PÉDAGOGIQUE

Château de la Groulaie 6 allée Oliver de Clisson Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir la vie quotidienne au Moyen-âge, usages, artisanat.

Plongez au cœur de l’Histoire et venez découvrir un campement médiéval vivant, où plusieurs époques se rencontrent et se racontent.

À travers différentes thématiques, explorez la vie civile et militaire médiévale, mais aussi l’évolution des savoir-faire et des traditions au fil des siècles.

Au programme

Campements historiques

Démonstrations d’artisanat ancien

Présentation d’armes et d’équipements d’époque

Scènes de vie quotidienne et animations pédagogiques.

Passionnés et reconstituteurs vous feront partager leur savoir dans un esprit à la fois ludique, immersif et pédagogique, afin de transmettre l’Histoire au plus grand nombre.

Un véritable voyage dans le temps, accessible à toute la famille. .

Château de la Groulaie 6 allée Oliver de Clisson Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 49 51 08 chateauessorblinois@gmail.com

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English :

Discover daily life in the Middle Ages, including customs and crafts.

L’événement CAMPEMENT MÉDIÉVAL PÉDAGOGIQUE Blain a été mis à jour le 2026-04-17 par Point d’accueil de Blain