Blain

CONCERT SOIRÉE D’OUVERTURE

Écluse Le Terrier Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

À 19h30, les 8 musiciens multi instrumentalistes d’Out of Focus, pour une expérience de Hip-Rock orchestral. À 20h, le trio nantais Cookie Banquise, mêlant influences balkaniques et orientales, aux sonorités techno minimalistes. Participation au chapeau.

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Écluse Le Terrier Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 98 32 leterrier10@proton.me

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English :

At 7:30pm, the 8 multi-instrumentalist musicians of Out of Focus, for an orchestral hip-rock experience. At 8pm, Nantes-based trio Cookie Banquise, blending Balkan and Eastern influences with minimalist techno sounds. Participation by hat-trick.

L’événement CONCERT SOIRÉE D’OUVERTURE Blain a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt