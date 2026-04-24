CONCERT SOIRÉE D’OUVERTURE Blain
CONCERT SOIRÉE D’OUVERTURE Blain samedi 2 mai 2026.
Blain
CONCERT SOIRÉE D’OUVERTURE
Écluse Le Terrier Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
À 19h30, les 8 musiciens multi instrumentalistes d’Out of Focus, pour une expérience de Hip-Rock orchestral. À 20h, le trio nantais Cookie Banquise, mêlant influences balkaniques et orientales, aux sonorités techno minimalistes. Participation au chapeau.
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Écluse Le Terrier Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 98 32 leterrier10@proton.me
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English :
At 7:30pm, the 8 multi-instrumentalist musicians of Out of Focus, for an orchestral hip-rock experience. At 8pm, Nantes-based trio Cookie Banquise, blending Balkan and Eastern influences with minimalist techno sounds. Participation by hat-trick.
L’événement CONCERT SOIRÉE D’OUVERTURE Blain a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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