Campi-puces avec apéro musical Camping du Plan d’Eau Céaux-d’Allègre

Céaux-d’Allègre

Campi-puces avec apéro musical

Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Vendre ou chiner au bord de la rivière loin des foules pourquoi pas ? Un emplacement sur le parking du camping est ouvert gratuitement aux vendeurs occasionnels ! N’hésitez pas à réserver vos places. Restauration et buvette sur place.

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Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

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English :

Why not sell or bargain by the river, away from the crowds? A space in the campsite parking lot is open free of charge to occasional sellers! Don’t hesitate to reserve your spot. Catering and refreshments on site.

L’événement Campi-puces avec apéro musical Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay