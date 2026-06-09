Concert Les Fées Musicales (duo guitare voix) Camping du Plan d’Eau Céaux-d’Allègre
Concert Les Fées Musicales (duo guitare voix) Camping du Plan d’Eau Céaux-d’Allègre vendredi 3 juillet 2026.
Céaux-d’Allègre
Concert Les Fées Musicales (duo guitare voix)
Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Fan et Xime forment un duo acoustique où les guitares se répondent et les voix s’entrelacent entre anglais et latino.
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Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com
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English :
Fan and Xime form an acoustic duo where guitars answer each other and voices intertwine between English and Latino.
L’événement Concert Les Fées Musicales (duo guitare voix) Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay