Camping de la Fête de l’Arbre – Hellemmes, Parc Engrand – Hellemmes, Hellemmes

Camping de la Fête de l’Arbre – Hellemmes 6 et 7 juin Parc Engrand – Hellemmes Nord

Emplacements de 2 ou 4 personnes / matériel de camping non fourni / réservé aux tentes, les camping-cars et autres sont interdits / accès aux sanitaires / règlement du camping à signer à l’arrivée avec pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de l’Arbre, venez camper au sein du Parc Engrand le temps d’une nuit !

Réservez un emplacement de 2 ou 4 personnes et vivez un moment proche de la nature avec nous.

Parc Engrand – Hellemmes 208 rue Faidherbe Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France https://www.hellemmes.fr/Nos-equipements/Parc-Gustave-Engrand [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/fetearbrelm »}]

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Laure Chailloux