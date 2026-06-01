Rendez-vous au jardin 2026 aux jardins naturels partagés de Constellation Nature, Jardin naturel partagé de Constellation Nature, Hellemmes
Rendez-vous au jardin 2026 aux jardins naturels partagés de Constellation Nature, Jardin naturel partagé de Constellation Nature, Hellemmes samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous au jardin 2026 aux jardins naturels partagés de Constellation Nature Samedi 6 juin, 10h00 Jardin naturel partagé de Constellation Nature Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Visite guidée par les habitants du jardin naturel partagé de Constellation Nature
Jardin naturel partagé de Constellation Nature Rue Saint-Eloi d’Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Entrer vers le city stade rue St-Eloi d’Hellemmes
Visite guidée par les habitants du jardin naturel partagé de Constellation Nature
©AJOnc