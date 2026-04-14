Tempête d’histoires au Bizardin, Bizardin, Hellemmes
Tempête d’histoires au Bizardin, Bizardin, Hellemmes samedi 6 juin 2026.
Tempête d’histoires au Bizardin Samedi 6 juin, 16h00 Bizardin Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Un tour de contes comme un tour du monde avec comme compagnes de voyage des histoires plein le sac dos et une guitare chatouilleuse. François Griffault choisira les histoires en fonction du sesn du vent, de son humeur et bien entendu du public.
Bizardin 25, rue Denis Papin 59800 Lille-Hellemmes Hellemmes 59260 Fives Nord Hauts-de-France
Tour de contes d’ici et d’ailleurs au Bizardin – Tout public à partir de 5 ans
Romain Thomas