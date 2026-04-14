Tempête d’histoires au Bizardin, Bizardin, Hellemmes

Tempête d’histoires au Bizardin Samedi 6 juin, 16h00 Bizardin Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Un tour de contes comme un tour du monde avec comme compagnes de voyage des histoires plein le sac dos et une guitare chatouilleuse. François Griffault choisira les histoires en fonction du sesn du vent, de son humeur et bien entendu du public.

Bizardin 25, rue Denis Papin 59800 Lille-Hellemmes Hellemmes 59260 Fives Nord Hauts-de-France

Tour de contes d’ici et d’ailleurs au Bizardin – Tout public à partir de 5 ans

Romain Thomas