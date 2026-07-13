Campus Créa’Jeux Campus de projets Parthenay
lundi 13 juillet 2026 · Campus de projets · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Campus Créa’Jeux
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre de l’opération Campus Créa’Jeux, les jeunes créateurs investiront le studio et espaces extérieurs du Campus le lundi 13 juillet de 14h à 17h afin de présenter les jeux de société qu’ils ont imaginés et maquettés ces derniers mois.
Accompagnés de David Boniffacy « Bony », auteur et illustrateur de jeux de société, des jeunes créateurs de jeux partageront avec le public leur démarche de création, les différentes étapes de conception ainsi que les prototypes réalisés. Des créateurs professionnels sont également invités à participer à cette présentation et à échanger avec les jeunes.
Le grand public est chaleureusement invité à venir rencontrer ces jeunes passionnés, découvrir leurs univers, tester les jeux, expérimenter les prototypes et échanger autour de cette belle aventure créative. .
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 18 jeunesses@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Campus Créa’Jeux
L’événement Campus Créa’Jeux Parthenay a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Parthenay Gâtine
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