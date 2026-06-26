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Stand Atypik’kfé au Flip Place de la Mairie Parthenay

Stand Atypik’kfé au Flip Place de la Mairie Parthenay

Stand Atypik’kfé au Flip Place de la Mairie Parthenay dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Place de la Mairie
Adresse
3 Rue de la Citadelle
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Parthenay

Stand Atypik’kfé au Flip

Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Venez nous rencontrer au stand Atypik’kfé présent sur le Flip le dimanche 12 juillet !

Profitez-en pour découvrir la sensothèque et les projets en cours.

– Ouvert à tous.
– Pour les parents d’enfants DYS, TDA(H), hypersensibles, TSA, HPI…
– Renseignements auprès de L’Arpentèle.   .

Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 41 63 72  famille.larpentele@csc79.org

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English : Stand Atypik’kfé au Flip

L’événement Stand Atypik’kfé au Flip Parthenay a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine

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