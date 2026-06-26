Stand Atypik’kfé au Flip Place de la Mairie Parthenay
Stand Atypik’kfé au Flip Place de la Mairie Parthenay dimanche 12 juillet 2026.
Parthenay
Stand Atypik’kfé au Flip
Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Venez nous rencontrer au stand Atypik’kfé présent sur le Flip le dimanche 12 juillet !
Profitez-en pour découvrir la sensothèque et les projets en cours.
– Ouvert à tous.
– Pour les parents d’enfants DYS, TDA(H), hypersensibles, TSA, HPI…
– Renseignements auprès de L’Arpentèle. .
Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 41 63 72 famille.larpentele@csc79.org
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English : Stand Atypik’kfé au Flip
L’événement Stand Atypik’kfé au Flip Parthenay a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine
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