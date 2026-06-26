Stand Atypik’kfé au Flip Place de la Mairie Parthenay dimanche 12 juillet 2026.

Parthenay

Stand Atypik’kfé au Flip

Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez nous rencontrer au stand Atypik’kfé présent sur le Flip le dimanche 12 juillet !

Profitez-en pour découvrir la sensothèque et les projets en cours.

– Ouvert à tous.

– Pour les parents d’enfants DYS, TDA(H), hypersensibles, TSA, HPI…

– Renseignements auprès de L’Arpentèle. .

Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 41 63 72 famille.larpentele@csc79.org

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English : Stand Atypik’kfé au Flip

L’événement Stand Atypik’kfé au Flip Parthenay a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine