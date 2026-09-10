mercredi 23 septembre 2026 · Campus de Beaulieu - ISCR - Bat. 10 B - Amphi Grandjean · Rennes

Informations pratiques

Mercredi 23 septembre, 09h30 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T09:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/inorganic-theoretical-chemistry-cti »}, {« link »: « https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/0716b052-a1dd-4269-86f9-91f81b8a745d »}, {« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/jakub-pawelko »}, {« link »: « mailto:jakub.pawelko@univ-rennes.fr »}, {« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/xavier-rocquefelte »}, {« link »: « mailto:xavier.rocquefelte@univ-rennes.fr »}]