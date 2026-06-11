Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Centre Faculté des Sciences Economiques Rennes Mardi 8 septembre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et leur faire découvrir leur campus.

Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer vos cadeaux de bienvenue !

**► Forum d’informations**

Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions dans le

cloître de Sciences éco.

► **Points infos étudiants**

Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.

**► Rando Photo**

Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le [Siuaps](https://siuaps.univ-rennes.fr/). Un cadeau offert à tous les participantes et participants.

**► Concert**

Venez écouter le concert de la Symphonie du droit dans le cloître de Sciences éco.

**► Atelier créatif**

Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec [Urban River](https://urbanriver.fr/).

► **Atelier Cuisine**

Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.

**► Ambiance musicale**

Ecoutez le son de Liza Liza dans le jardin de Sciences éco.

**► Massage Amma assis**

Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage d’Amma assis.

► **Bar à sirops**

Rafraîchissez-vous au bar à sirops et rencontrez les étudiants relais info du pôle vie étudiante dans le jardin de sciences éco.

► **Food Trucks**

Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.

► **Robot Photo**

Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo située dans le cloître.

**► Animations ludiques et sportives**

Profitez de la structure gonflable et des jeux sportifs proposés par le [BDS de sciences éco](https://bds-eco.univ-rennes.fr/).

Ne manquez pas ce rendez-vous d’accueil de rentrée concocté en lien avec les assos étudiantes de votre campus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-08T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-08T15:00:00.000+02:00

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Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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