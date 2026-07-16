Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Centre, Faculté des Sciences Economiques, Rennes
mardi 8 septembre 2026 · Faculté des Sciences Economiques · Rennes
Informations pratiques
Événement d’accueil – Rentrée 2026 – Campus Centre Mardi 8 septembre, 12h00 Faculté des Sciences Economiques Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T12:00:00+02:00 – 2026-09-08T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-08T12:00:00+02:00 – 2026-09-08T15:00:00+02:00
Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer vos cadeaux de bienvenue !
► Forum d’informations
Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent pour répondre à toutes vos questions dans le
cloître de Sciences éco.
► Points infos étudiants
Rencontrez les étudiants relais des différents services et posez-leur toutes vos questions.
► Rando Photo
Découvrez les endroits clés du campus en participant à un jeu de piste proposé par le Siuaps. Un cadeau offert à tous les participantes et participants.
► Concert
Venez écouter le concert de la Symphonie du droit dans le cloître de Sciences éco.
► Atelier créatif
Confectionnez une pochette à partir de bâches recyclées pour y glisser votre smartphone ou votre paire de lunettes avec Urban River.
► Atelier Cuisine
Un atelier convivial pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.
► Ambiance musicale
Ecoutez le son de Liza Liza dans le jardin de Sciences éco.
► Massage Amma assis
Prenez quelques instants pour une pause douceur avec une séance de massage d’Amma assis.
► Bar à sirops
Rafraîchissez-vous au bar à sirops et rencontrez les étudiants relais info du pôle vie étudiante dans le jardin de sciences éco.
► Food Trucks
Venez pique-niquer sur des transats, possibilité de restauration sur place avec des food-trucks de galettes-saucisses ou végétarien.
► Robot Photo
Gardez un souvenir de cette journée en prenant la pause, seul ou entre amis, avec la borne photo située dans le cloître.
► Animations ludiques et sportives
Profitez de la structure gonflable et des jeux sportifs proposés par le BDS de sciences éco.
Ne manquez pas ce rendez-vous d’accueil de rentrée concocté en lien avec les assos étudiantes de votre campus.
Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes 35064 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://siuaps.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://urbanriver.fr/ »}, {« link »: « https://bds-eco.univ-rennes.fr/ »}]
Un temps d’accueil informatif et festif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiantes et étudiants et leur faire découvrir leur campus.
© Frédéric Obé – Université de Rennes
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