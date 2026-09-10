mercredi 21 octobre 2026 · Campus de Beaulieu - ISCR - Bat. 10 B - Amphi Grandjean · Rennes

Informations pratiques

Mercredi 21 octobre, 09h30 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T09:30:00+02:00 – 2026-10-21T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T09:30:00+02:00 – 2026-10-21T10:30:00+02:00

Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://hla.chem.ox.ac.uk/group/harry.shtml »}, {« link »: « https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/5ffec068-759a-44c3-80d4-63f44043e0e5 »}, {« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/ludovic-favereau »}, {« link »: « mailto:ludovic.favereau@univ-rennes.fr »}]