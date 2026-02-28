Campus Emergence 2026 Campus de Beaulieu Rennes 5 mars – 25 juin Ille-et-Vilaine

Dossier d’inscription à remplir et envoyer

Un programme d’exploration de l’entrepreneuriat pour les chercheur·ses et doctorant·es

**Vous vous intéressez à l’impact de vos travaux de recherche ? Vous souhaitez explorer le potentiel entrepreneurial de vos recherches ? Participez à la nouvelle édition du Campus Emergence de fin mai à fin juin 2026 à Rennes !** Les membres fondateurs du Campus Innovation de l’Université de Rennes vous proposent d’expérimenter en mode « création de start-up » et d’échanger avec nos conseillers sur les particularités de votre projet.

**Mardi 24 mars 2026 un webinaire de présentation du dispositif et de témoignage est proposé :** [**S’INSCRIRE ICI**](https://events.teams.microsoft.com/event/2b76f3d8-969b-4642-ad1f-f74802bacb29@81310bae-1279-46f8-909f-3b2f41ee166c)

[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> **CANDIDATEZ** **JUSQU’AU 30 AVRIL 2026** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/campus-emergence) **Tu es doctorant ? Le Campus Emergence rentre dans les mises en action du parcours SMEE et compte dans tes heures de formation obligatoires.** Durant **5 jours développez et accompagnez votre réflexion** de valorisation par la création de start-up : **- Mardi 27 mai** (9h30-16h30) **- Initiation à l’entrepreneuriat et rencontre avec des entrepreneurs,** à l'IMT Atlantique - **Mardi 2 juin** (13h30-16h30) **- Initiation à la propriété intellectuelle** (9h30-12h) et **Atelier "Théorie du Picth "**, à l'IMT Atlantique **- Mercredi 13 juin** (9h30-16h30) **- Atelier "Business Design"**, à Le Poool (Mabilay) **- Mercredi 10 juin** (9h30-12h30) **- Atelier "Mission - Vision - Valeur + Impact",** à Le Poool (Mabilay) **- Mardi 16 juin** (9h30-12h30) **- Atelier "Tester son pitch"**, à l'IMT Atlantique **- Mardi 23 juin** (14h-17h) **- Présentation de votre projet devant un Comité d’experts**, à Le Poool (ViaSilva) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-03-05T08:00:00.000+01:00 Fin : 2026-06-25T17:30:00.000+02:00 1 campusinnovation@univ-rennes.fr https://campus-innovation.univ-rennes.fr/campus-emergence Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Jeanne d'Arc - Longs Champs - Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

