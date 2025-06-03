CANAL EN SCÈNE Prairie du Château de la Groulaie Blain
CANAL EN SCÈNE Prairie du Château de la Groulaie Blain samedi 6 juin 2026.
Blain
CANAL EN SCÈNE
Prairie du Château de la Groulaie La Groulais Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
35ème année du Festival organisé par l’association Artnonyme, pour jeunes et grand public théâtre de rue, cirque, concerts, découverte de talents émergents ou redécouverte d’artistes confirmés. Entrée libre.
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Prairie du Château de la Groulaie La Groulais Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 53 56 artnonyme@gmail.com
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English :
35th year of the Festival organized by the Artnonyme association, for young and old alike: street theater, circus, concerts, discovery of emerging talent or rediscovery of established artists. Free admission.
L’événement CANAL EN SCÈNE Blain a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt
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