CANAL EN SCÈNE Prairie du Château de la Groulaie Blain

Blain

CANAL EN SCÈNE

Prairie du Château de la Groulaie La Groulais Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

35ème année du Festival organisé par l’association Artnonyme, pour jeunes et grand public théâtre de rue, cirque, concerts, découverte de talents émergents ou redécouverte d’artistes confirmés. Entrée libre.

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Prairie du Château de la Groulaie La Groulais Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 53 56 artnonyme@gmail.com

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English :

35th year of the Festival organized by the Artnonyme association, for young and old alike: street theater, circus, concerts, discovery of emerging talent or rediscovery of established artists. Free admission.

L’événement CANAL EN SCÈNE Blain a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt