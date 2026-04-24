SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Écluse du Terrier Blain

Blain

SPECTACLE VOYAGE VOYAGES

Écluse du Terrier Lieu-dit Le Terrier Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Proposez la destination et embarquez pour un road trip improvisé d’une heure avec Hélène Rigole et Aurélien Daunay. Participation au chapeau.

.

Écluse du Terrier Lieu-dit Le Terrier Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 98 32 leterrier10@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Suggest a destination and embark on an improvised one-hour road trip with Hélène Rigole and Aurélien Daunay. Participation by hat-trick.

L’événement SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Blain a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt