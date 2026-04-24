Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Écluse du Terrier Blain

SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Écluse du Terrier Blain vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Écluse du Terrier

Adresse : Lieu-dit Le Terrier

Ville : 44130 Blain

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Blain

SPECTACLE VOYAGE VOYAGES

Écluse du Terrier Lieu-dit Le Terrier Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Proposez la destination et embarquez pour un road trip improvisé d’une heure avec Hélène Rigole et Aurélien Daunay. Participation au chapeau.
  .

Écluse du Terrier Lieu-dit Le Terrier Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 98 32  leterrier10@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Suggest a destination and embark on an improvised one-hour road trip with Hélène Rigole and Aurélien Daunay. Participation by hat-trick.

L’événement SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Blain a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt

À voir aussi à Blain (Loire-Atlantique)