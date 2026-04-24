SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Écluse du Terrier Blain
SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Écluse du Terrier Blain vendredi 8 mai 2026.
Blain
SPECTACLE VOYAGE VOYAGES
Écluse du Terrier Lieu-dit Le Terrier Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Proposez la destination et embarquez pour un road trip improvisé d’une heure avec Hélène Rigole et Aurélien Daunay. Participation au chapeau.
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Écluse du Terrier Lieu-dit Le Terrier Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 98 32 leterrier10@proton.me
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English :
Suggest a destination and embark on an improvised one-hour road trip with Hélène Rigole and Aurélien Daunay. Participation by hat-trick.
L’événement SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Blain a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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