COURSES DE PONEYS Poneydrome de la Groulais Blain
dimanche 30 août 2026 · Poneydrome de la Groulais · Blain
Informations pratiques
Blain
COURSES DE PONEYS
Poneydrome de la Groulais La Groulais Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:30:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
8 courses de poneys, de 1m10 à 1m40, en plat et obstacles. A partir de 14 h. Entrée gratuite
Nombreux stands Animations pour petits et grands
Restauration sur place
Organisées par la FCPO (Fédération des Courses de Poneys de l’Ouest), en partenariat avec le HBCB, les commerçants et les artisans de Blain. .
Poneydrome de la Groulais La Groulais Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 54 11 91
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English :
8 pony races, from 1m10 to 1m40, on the flat and over obstacles. Starting at 2 pm. Free entrance
L’événement COURSES DE PONEYS Blain a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays Erdre Canal Forêt
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