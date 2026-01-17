CONCERT BOB DUO & BŒUF TRAD Crêperie bar La Dale en Pente Blain

CONCERT BOB DUO & BŒUF TRAD

Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain Loire-Atlantique

Début : 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Des chansons traditionnelles bretonnes et françaises revisitées, des compositions originales pleines de poésie, un accordéon diatonique qui dialogue avec la voix et une belle complicité intergénérationnelle qui se ressent à chaque note.

Traditional Breton and French songs revisited, original compositions full of poetry, a diatonic accordion in dialogue with the voice and a beautiful intergenerational complicity that can be felt in every note.

