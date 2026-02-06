Blain

CONVIVIAL’ÉTÉ

Parc de la mairie Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Le Centre Socio-Culturel Tempo organise tous les jeudis de Juillet de concert au parc de la Mairie, Bar sur place, vous pouvez apporter votre pique-nique.

Programme Choeur féminin polyphonique

Pique-nique

Prix libre au chapeau .

Parc de la mairie Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 12 58

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English :

The Tempo Socio-Cultural Center is hosting a concert every Thursday in July at the Town Hall Park. There’s a bar on site, and you’re welcome to bring your own picnic.

L’événement CONVIVIAL’ÉTÉ Blain a été mis à jour le 2026-06-16 par Point d’accueil de Blain