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Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026, Centre Henry Dunant, Blain

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026, Centre Henry Dunant, Blain dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Centre Henry Dunant

Adresse : 1 bis rue Saint Laurent 130 BLAIN

Ville : 44130 Blain

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Randonnée gratuite ouverte à tous

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026 Dimanche 28 juin, 09h00 Centre Henry Dunant Loire-Atlantique

Randonnée gratuite ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Randonnée d’environ 8 kilomètres animée par des commentaires historiques et des poèmes, traversant le bourg de Blain en direction du Château et sur une portion du canal de Nantes à Brest, illustrant le thème 2026 « Tours et Détours ».

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Randonnée culturelle à Blain sur le thème « Tours et Détours » Randonnée Patrimoine Blain

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