Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026, Centre Henry Dunant, Blain
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026, Centre Henry Dunant, Blain dimanche 28 juin 2026.
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026 Dimanche 28 juin, 09h00 Centre Henry Dunant Loire-Atlantique
Randonnée gratuite ouverte à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Randonnée d’environ 8 kilomètres animée par des commentaires historiques et des poèmes, traversant le bourg de Blain en direction du Château et sur une portion du canal de Nantes à Brest, illustrant le thème 2026 « Tours et Détours ».
Centre Henry Dunant 1 bis rue Saint Laurent 130 BLAIN Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « rando.patrimoine@blaincheminfaisant.frPlace »}]
Randonnée culturelle à Blain sur le thème « Tours et Détours » Randonnée Patrimoine Blain
À voir aussi à Blain (Loire-Atlantique)
- CANAL EN SCÈNE Prairie du Château de la Groulaie Blain 6 juin 2026
- SPECTACLE VOYAGE VOYAGES Écluse du Terrier Blain 6 juin 2026
- CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE Cinéma Saint-Laurent Blain 10 juin 2026
- FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES AU CHÂTEAU Château de la Groulaie Blain 17 juin 2026
- CAMPEMENT MÉDIÉVAL PÉDAGOGIQUE Château de la Groulaie Blain 11 juillet 2026