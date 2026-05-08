Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026, Centre Henry Dunant, Blain

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2026 Dimanche 28 juin, 09h00 Centre Henry Dunant Loire-Atlantique

Randonnée gratuite ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Randonnée d’environ 8 kilomètres animée par des commentaires historiques et des poèmes, traversant le bourg de Blain en direction du Château et sur une portion du canal de Nantes à Brest, illustrant le thème 2026 « Tours et Détours ».

Centre Henry Dunant 1 bis rue Saint Laurent 130 BLAIN Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « rando.patrimoine@blaincheminfaisant.frPlace »}]

Randonnée culturelle à Blain sur le thème « Tours et Détours » Randonnée Patrimoine Blain