VIDE GRENIER Château de la Groulais Blain

dimanche 6 septembre 2026 · Château de la Groulais · Blain

Informations pratiques

Blain

VIDE GRENIER

Château de la Groulais 4 allée Olivier V de Clisson Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Troisième édition de ce vide grenier rassemblant plus de 100 exposants. Evènement en plein air, convivial et familial. Jeux pour les enfants. Bar et restauration sur place.

.

Château de la Groulais 4 allée Olivier V de Clisson Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The third edition of this garage sale, featuring more than 100 vendors. A friendly, family-friendly outdoor event. Games for children. Bar and food available on site.

L’événement VIDE GRENIER Blain a été mis à jour le 2026-07-31 par Point d’accueil de Blain