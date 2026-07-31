VIDE GRENIER Château de la Groulais Blain
dimanche 6 septembre 2026 · Château de la Groulais · Blain
Informations pratiques
Blain
VIDE GRENIER
Château de la Groulais 4 allée Olivier V de Clisson Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Troisième édition de ce vide grenier rassemblant plus de 100 exposants. Evènement en plein air, convivial et familial. Jeux pour les enfants. Bar et restauration sur place.
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Château de la Groulais 4 allée Olivier V de Clisson Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The third edition of this garage sale, featuring more than 100 vendors. A friendly, family-friendly outdoor event. Games for children. Bar and food available on site.
L’événement VIDE GRENIER Blain a été mis à jour le 2026-07-31 par Point d’accueil de Blain
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