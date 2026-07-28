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AGENDA · Blain

Cinéma de plein air Blain

vendredi 11 septembre 2026 · Blain

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Etang du Tertre rouge
Ville
44390 Blain
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Blain

Cinéma de plein air

Etang du Tertre rouge Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Cinéma de plein air l’empire du milieu Astérix et Obélix
Le film Astérix et Obélix l’empire du milieu sera diffusé en plein air à l’étang du Tertre Rouge   .

Etang du Tertre rouge Blain 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

The Middle Kingdom Outdoor Movie: Asterix and Obelix

L’événement Cinéma de plein air Blain a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays Erdre Canal Forêt

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