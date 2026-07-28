AGENDA · Blain
Cinéma de plein air Blain
vendredi 11 septembre 2026 · Blain
Informations pratiques
Blain
Cinéma de plein air
Etang du Tertre rouge Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Cinéma de plein air l’empire du milieu Astérix et Obélix
Le film Astérix et Obélix l’empire du milieu sera diffusé en plein air à l’étang du Tertre Rouge .
Etang du Tertre rouge Blain 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The Middle Kingdom Outdoor Movie: Asterix and Obelix
L’événement Cinéma de plein air Blain a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays Erdre Canal Forêt
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