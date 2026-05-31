Petit Déjeuner Bio à la Ferme Péard, Ferme Péard, Blain

Petit Déjeuner Bio à la Ferme Péard Dimanche 31 mai, 08h00 Ferme Péard Loire-Atlantique

Réservation obligatoire par mail – 80 personnes maximum. Entrée payante : 7 € plein tarif / 5 € enfants jusqu’à 10 ans (gratuit moins de 3 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:00:00+02:00

Au programme

Petit déjeuner Bio et Local à la Ferme Péard.

Visite de l’exploitation et de l’atelier de transformation, participation à la traite, piscine à paille, vente de produits…

Dégustation de yaourts, fromage blanc et desserts laitiers.

Un bon moment à savourer en famille ou entre amis.

Ferme Péard St Gabriel, 44130 Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@fermepeard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fermepeard.fr »}]

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