Cancan au théâtre | Les Asperges à Rommel Cancan Café Percy-en-Normandie
vendredi 24 juillet 2026 · Cancan Café · Percy-en-Normandie
Informations pratiques
Percy-en-Normandie
Cancan au théâtre | Les Asperges à Rommel
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 19:45:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-26
Depuis plus de trente ans, la compagnie L’Air du Verseau fait du théâtre un outil de transmission. Fondée en 1994 par Florence Marschal et Christophe Hatey, celle-ci propose des spectacles inspirés de récits de vie. Parmi eux Les Asperges à Rommel puise dans les souvenirs des grands-parents paysans manchois de Christophe Hatey et dans la mémoire locale.
Le spectacle est à l’affiche de Cancan Café à Percy-en-Normandie pour deux représentations les vendredi 24 juillet (18h30) et dimanche 26 juillet (16h).
A partir de 12 ans.
Réservations contact@cancancafe.fr .
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07 contact@cancancafe.fr
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English : Cancan au théâtre | Les Asperges à Rommel
L’événement Cancan au théâtre | Les Asperges à Rommel Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Villedieu-les-Poêles