Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Cancan au théâtre | Les Asperges à Rommel

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 19:45:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-26

Depuis plus de trente ans, la compagnie L’Air du Verseau fait du théâtre un outil de transmission. Fondée en 1994 par Florence Marschal et Christophe Hatey, celle-ci propose des spectacles inspirés de récits de vie. Parmi eux Les Asperges à Rommel puise dans les souvenirs des grands-parents paysans manchois de Christophe Hatey et dans la mémoire locale.

Le spectacle est à l’affiche de Cancan Café à Percy-en-Normandie pour deux représentations les vendredi 24 juillet (18h30) et dimanche 26 juillet (16h).

A partir de 12 ans.

Réservations contact@cancancafe.fr .

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07 contact@cancancafe.fr

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English : Cancan au théâtre | Les Asperges à Rommel

L’événement Cancan au théâtre | Les Asperges à Rommel Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Villedieu-les-Poêles