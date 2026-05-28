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Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Villa Cosquer Méditerranée

Adresse : Esplanade Gisèle Halimi

Ville : 13002 Marseille 2e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 38 38 60

Marseille 2e Arrondissement

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 19h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-05-29 2026-11-21

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.

Le quatuor à cordes Ensemble de Pananme interprètera


Coldplay Clocks
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix You
Imagine Dragons Eyes Closed
Imagine Dragons Nice to Meet You
Coldplay The Scientist
Coldplay feelslikeimfallinginlove
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida   .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

An intimate atmosphere, by candlelight alone. For public safety, the candles are quality flameless candles.

L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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