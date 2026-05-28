Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 19h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-05-29 2026-11-21

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.



Le quatuor à cordes Ensemble de Pananme interprètera





Coldplay Clocks

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Coldplay Fix You

Imagine Dragons Eyes Closed

Imagine Dragons Nice to Meet You

Coldplay The Scientist

Coldplay feelslikeimfallinginlove

Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons Bad Liar

Imagine Dragons Believer

Coldplay Sky Full of Stars

Coldplay Viva la Vida .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An intimate atmosphere, by candlelight alone. For public safety, the candles are quality flameless candles.

L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille