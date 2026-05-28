Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement
Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement vendredi 29 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons
Vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h.
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 19h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 38 – 38 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-05-29 2026-11-21
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
Le quatuor à cordes Ensemble de Pananme interprètera
Coldplay Clocks
Imagine Dragons Radioactive
Coldplay Adventure of a Lifetime
Coldplay Fix You
Imagine Dragons Eyes Closed
Imagine Dragons Nice to Meet You
Coldplay The Scientist
Coldplay feelslikeimfallinginlove
Imagine Dragons Follow You
Imagine Dragons Bad Liar
Imagine Dragons Believer
Coldplay Sky Full of Stars
Coldplay Viva la Vida .
Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An intimate atmosphere, by candlelight alone. For public safety, the candles are quality flameless candles.
L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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