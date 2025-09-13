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AGENDA · Marseille 7e Arrondissement

Candlelight hommage à Hans Zimmer Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

samedi 24 octobre 2026 · Palais du Pharo · Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Palais du Pharo
Adresse
58 Boulevard Charles Livon
Ville
13007 Marseille 7e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
30 30 50

Marseille 7e Arrondissement

Candlelight hommage à Hans Zimmer

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 19h.

Samedi 19 décembre 2026 à partir de 19h.

Samedi 20 février 2027 à partir de 21h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2027-02-20

Date(s) :
2026-10-24 2026-12-19 2027-02-20

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.
Redécouvrez la musique de Hans Zimmer pour ce concert Candlelight à Marseille !
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique de Hans Zimmer pour ce concert Candlelight dans le superbe Palais du Pharo !


Programme:


Pirates des Caraibes He’s a Pirate
Pirates des Caraibes Suite
Gladiator Now We Are Free
Le Dernier Samourai Red Warrior
Dune Medley
Top Gun Maverick
Sherlock Holmes Discombobulate
Le Roi Lion This Land
Batman Medley
Wonder Woman
Dunkerque Supermarine
Inception Medley Dream Is Collapsing
Inception Medley Time



Artistes: Quatuor à cordes Ensemble Paname   .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight.
Rediscover Hans Zimmer’s music at this Candlelight concert in Marseille!

L’événement Candlelight hommage à Hans Zimmer Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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