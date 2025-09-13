Candlelight hommage à Hans Zimmer Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
samedi 24 octobre 2026 · Palais du Pharo · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Candlelight hommage à Hans Zimmer
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 19h.
Samedi 19 décembre 2026 à partir de 19h.
Samedi 20 février 2027 à partir de 21h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2026-10-24 2026-12-19 2027-02-20
Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.
Redécouvrez la musique de Hans Zimmer pour ce concert Candlelight à Marseille !
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique de Hans Zimmer pour ce concert Candlelight dans le superbe Palais du Pharo !
Programme:
Pirates des Caraibes He’s a Pirate
Pirates des Caraibes Suite
Gladiator Now We Are Free
Le Dernier Samourai Red Warrior
Dune Medley
Top Gun Maverick
Sherlock Holmes Discombobulate
Le Roi Lion This Land
Batman Medley
Wonder Woman
Dunkerque Supermarine
Inception Medley Dream Is Collapsing
Inception Medley Time
Artistes: Quatuor à cordes Ensemble Paname .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An intimate atmosphere, lit only by candlelight.
Rediscover Hans Zimmer’s music at this Candlelight concert in Marseille!
L’événement Candlelight hommage à Hans Zimmer Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Baticup Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- Ouverture de saison au Badaboum théâtre Badaboum Théâtre Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- Un conte de fées 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 16 septembre 2026
- 34e Juri’s Cup Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement 17 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Jardin Saint Nicolas (avec le Musée d’Histoire de Marseille MHM) à droite du 69 boulevard de la Corderie Marseille 7e Arrondissement 19 septembre 2026