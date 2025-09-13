Candlelight hommage à Hans Zimmer Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Candlelight hommage à Hans Zimmer

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 19h.

Samedi 19 décembre 2026 à partir de 19h.

Samedi 20 février 2027 à partir de 21h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2026-10-24 2026-12-19 2027-02-20

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Hans Zimmer pour ce concert Candlelight à Marseille !

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique de Hans Zimmer pour ce concert Candlelight dans le superbe Palais du Pharo !





Programme:





Pirates des Caraibes He’s a Pirate

Pirates des Caraibes Suite

Gladiator Now We Are Free

Le Dernier Samourai Red Warrior

Dune Medley

Top Gun Maverick

Sherlock Holmes Discombobulate

Le Roi Lion This Land

Batman Medley

Wonder Woman

Dunkerque Supermarine

Inception Medley Dream Is Collapsing

Inception Medley Time







Artistes: Quatuor à cordes Ensemble Paname .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight.

Rediscover Hans Zimmer’s music at this Candlelight concert in Marseille!

L’événement Candlelight hommage à Hans Zimmer Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille