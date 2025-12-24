Candlelight hommage à Queen, Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Candlelight hommage à Queen

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 17h et à partir de 21h.

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 21h.

Samedi 21 février 2026 à partir de 21h et à partir de 17h.

Samedi 25 avril 2026 à partir de 19h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 34.5 EUR

Une atmosphère intimiste, éclairée à la seule lueur des bougies. Rendez-vous pour ce concert Candlelight.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies.





Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour ce concert hommage au groupe mythique, interprété par un quatuor à cordes.







I Want to Break Free

We Will Rock You

Somebody to Love

Radio Ga Ga

Don’t Stop Me Now

Killer Queen

Crazy Little Thing Called Love

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody

Love of My Life

We Are the Champions

Another One Bites the Dust







Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité. .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. See you at this Candlelight concert.

