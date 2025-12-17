Candlelight: le Seigneur des anneaux Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Candlelight: le Seigneur des anneaux Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement samedi 21 février 2026.
Candlelight: le Seigneur des anneaux
Du 21/02 au 25/04/2026 tous les jours à partir de 17h et à partir de 19h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-02-21
Les plus beaux airs de la trilogie du Seigneur des Anneaux, à la lumière des bougies.
Découvrez la musique, les souvenirs et les émotions d’un univers qui a marqué ces 25 dernières années. Assistez au lever de rideau et à l’éclat vacillant des bougies lors du concert Candlelight Le Seigneur des Anneaux
Programme:
Le Seigneur des anneaux La Communauté de l’anneau
Prologue: One Ring to Rule Them All
Concerning Hobbits
Amon Hen
The Breaking of the Fellowship (feat. In Dreams )
Le Seigneur des anneaux Les Deux Tours
Foundations of Stone
The Riders of Rohan
Evenstar
Gollum’s Song
Le Seigneur des anneaux Le Retour du roi
Minas Tirith (feat. Ben Del Maestro)
The Ride of the Rohirrim
The Black Gate Opens (feat. Sir James Galway)
The Return of the King First
The Grey Havens (feat. Sir James Galway)
Into the West
Artistes quatuor à cordes révélé prochainement
Il n’y a pas de code vestimentaire strict, mais les invités sont encouragés à embrasser l’esprit de la Terre du Milieu habille-toi comme ton personnage préféré ou inspire-toi de la magie des films. .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The most beautiful tunes from the Lord of the Rings trilogy, by candlelight.
L’événement Candlelight: le Seigneur des anneaux Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille