Candlelight: le Seigneur des anneaux Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Candlelight: le Seigneur des anneaux

Du 21/02 au 25/04/2026 tous les jours à partir de 17h et à partir de 19h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 40 EUR

Début : 2026-02-21

fin : 2026-04-25

Les plus beaux airs de la trilogie du Seigneur des Anneaux, à la lumière des bougies.

Découvrez la musique, les souvenirs et les émotions d’un univers qui a marqué ces 25 dernières années. Assistez au lever de rideau et à l’éclat vacillant des bougies lors du concert Candlelight Le Seigneur des Anneaux









Programme:





Le Seigneur des anneaux La Communauté de l’anneau

Prologue: One Ring to Rule Them All

Concerning Hobbits

Amon Hen

The Breaking of the Fellowship (feat. In Dreams )

Le Seigneur des anneaux Les Deux Tours

Foundations of Stone

The Riders of Rohan

Evenstar

Gollum’s Song

Le Seigneur des anneaux Le Retour du roi

Minas Tirith (feat. Ben Del Maestro)

The Ride of the Rohirrim

The Black Gate Opens (feat. Sir James Galway)

The Return of the King First

The Grey Havens (feat. Sir James Galway)

Into the West











Artistes quatuor à cordes révélé prochainement





Il n’y a pas de code vestimentaire strict, mais les invités sont encouragés à embrasser l’esprit de la Terre du Milieu habille-toi comme ton personnage préféré ou inspire-toi de la magie des films. .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The most beautiful tunes from the Lord of the Rings trilogy, by candlelight.

