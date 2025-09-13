Candlelight Les Quatre Saisons de Vivaldi Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
samedi 24 octobre 2026 · Palais du Pharo · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Candlelight Les Quatre Saisons de Vivaldi
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 17h et à partir de 21h.
Samedi 2 janvier 2027 à partir de 21h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 17.5 – 17.5 – 38.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2027-01-02
Date(s) :
2026-10-24 2027-01-02
Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.
Concert Candlelight dans l’auditorium de Cosquer Méditerranée: Les Quatre Saisons de Vivaldi, par le String Quartet. Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.
Programme
Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 1 RV 269 Printemps
Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 2 RV 315 Été
Thaïs Méditation — Jules Massenet
Recomposé par Max Richter Vivaldi Les Quatre Saisons Printemps 3 — Max Richter
Le Cuatro Estaciones Porteñas Verano Porteño — Astor Piazzolla
Libertango Astor Piazzolla
Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 3 RV 293 Automne
Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 4 RV 297 Winter
Artistes String Quartet .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An intimate atmosphere, lit only by candlelight.
L’événement Candlelight Les Quatre Saisons de Vivaldi Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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