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AGENDA · Marseille 7e Arrondissement

Candlelight Les Quatre Saisons de Vivaldi Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

samedi 24 octobre 2026 · Palais du Pharo · Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Palais du Pharo
Adresse
58 Boulevard Charles Livon
Ville
13007 Marseille 7e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
17.5 17.5 38.5

Marseille 7e Arrondissement

Candlelight Les Quatre Saisons de Vivaldi

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 17h et à partir de 21h.

Samedi 2 janvier 2027 à partir de 21h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 38.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2027-01-02

Date(s) :
2026-10-24 2027-01-02

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.
Concert Candlelight dans l’auditorium de Cosquer Méditerranée: Les Quatre Saisons de Vivaldi, par le String Quartet. Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 1 RV 269 Printemps
Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 2 RV 315 Été
Thaïs Méditation — Jules Massenet
Recomposé par Max Richter Vivaldi Les Quatre Saisons Printemps 3 — Max Richter
Le Cuatro Estaciones Porteñas Verano Porteño — Astor Piazzolla
Libertango Astor Piazzolla
Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 3 RV 293 Automne
Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, op. 8 N° 4 RV 297 Winter



Artistes String Quartet   .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight.

L’événement Candlelight Les Quatre Saisons de Vivaldi Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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