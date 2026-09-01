CANIFUN, LE WEEK-END DU CHIEN 5ÈME ÉDITION Causse de Mende Mende

Informations pratiques

Mende

CANIFUN, LE WEEK-END DU CHIEN 5ÈME ÉDITION

Causse de Mende A proximité de Dinopedia Parc Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’association Canifun Le week-end du chien, basé Mende, organise tous les ans un événement destiné à nos amis les chiens.

Deux jours de bonheur à quatre pattes ! La Canifun propose des concours canins (Tunnel-Cup, Cani-Parcours, Cani-Show, Défilé de Déguisements), des démonstrations et initiations aux activités canines, des conférences éducatives et un village de professionnels du monde canin.

Un programme riche pour découvrir de nouvelles activités avec son compagnon, dans une ambiance conviviale et familiale.

Restauration et buvette sur place Parking gratuit.

• Site internet https://canifun-lozere.com

• Facebook https://www.facebook.com/canifunleweekendduchien

• Instagram https://www.instagram.com/canifun_lajourneeduchien/ .

Causse de Mende A proximité de Dinopedia Parc Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 77 53 09 68 contact@canifun-lozere.fr

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English :

L’événement CANIFUN, LE WEEK-END DU CHIEN 5ÈME ÉDITION Mende a été mis à jour le 2026-08-07 par 48-OT Mende