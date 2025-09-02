Informations pratiques

Mende

VISITE COMPLETE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Visite de l’atelier des 2 Gredins pour découvrir et comprendre le principe de la saponification à froid, connaitre les matières premières utilisées et appréhender les bases de la fabrication et de la sécurité dans le domaine.

Durée de la visite + démonstration de fabrication 2 heures

Tarif 12 €uros

Prévoir des vêtements couvrant (manche longue) et chaussures fermées.

VISITE LIMITÉE À 5 PERSONNES Réservation obligatoire, jusqu’au matin avant 11h, à l’Office de Tourisme de Mende, Cœur de Lozère 04 66 94 00 23

Véhicule indispensable Nous vous communiquerons le lieu exact de l’atelier lors de votre inscription (13 km de Mende 17 minutes ). .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

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English :

L’événement VISITE COMPLETE D’UNE SAVONNERIE ARTISANALE Mende a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mende