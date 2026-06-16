VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende
VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende mardi 4 août 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13
Gravissez les 241 marches du clocher de la Cathédrale de Mende et bénéficier d’un panorama magnifique sur la ville de Mende et les hauteurs environnantes.
Tarif 5€ adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans.
ATTENTION L’ACCES AU CLOCHER EST INTERDIT AUX MOINS DE 10 ANS ET LIMITÉ À 12 PERSONNES PAR VISITE.
Réservation fortement recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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