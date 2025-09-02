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AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende

AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende

AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende mercredi 5 août 2026.

Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Tarif
Gratuit Adulte

Mende

AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE

Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Audition des stagiaires de l’Académie Internationale de Musique et de Danse de la Lozère.

Informations, académie Internationale de Musique et de danse 04 66 65 22 86   .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 22 86 

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L’événement AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Mende

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