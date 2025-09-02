AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende
AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende mercredi 5 août 2026.
Mende
AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE
Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Audition des stagiaires de l’Académie Internationale de Musique et de Danse de la Lozère.
Informations, académie Internationale de Musique et de danse 04 66 65 22 86 .
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 22 86
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L’événement AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Mende
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