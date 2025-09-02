AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende mercredi 5 août 2026.

Mende

AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE

Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Audition des stagiaires de l’Académie Internationale de Musique et de Danse de la Lozère.

Informations, académie Internationale de Musique et de danse 04 66 65 22 86 .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 22 86

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English :

L’événement AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Mende