Mende

VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Faites un saut dans le passé !

Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir), avec un guide conférencier, la pharmacie du XIXème siècle de l’ancien hôpital de la ville de Mende.

La Pharmacie a été restaurée entre 2018 et 2020, elle dispose d’un mobilier ainsi que d’une collection d’ustensiles dédiées à la santé.

Histoire de l’hôpital , de la santé, personnages célèbres mais aussi utilité de certains outils, … Une visite passionnante !

Durée entre 1h15 & 1h30.

Tarif gratuit jusqu’à 9 ans 3 € tarif réduit & 5 € tarif normal.

Information & réservation Office de Tourisme Mende Cœur de Lozère T. 04 66 94 00 23 / mendetourisme@ot-mende.fr

Rendez-vous et départ de l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende