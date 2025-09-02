MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende
MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende mardi 4 août 2026.
Mende
MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE !
Place du foirail, BP83 Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06
Au détour des ruelles de la ville, laissez-vous conter l’histoire de la Bête du Gévaudan avec la collaboration des Editions Belloloco et de Christophe Chaumette du Théâtre S’Amourailles.
Durée 2h
Plein tarif 8€ Tarif réduit (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, PSH) 5€ gratuit jusqu’à 9 ans inclus
Places limitée, réservation fortement conseillée.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme avant 21h. .
Place du foirail, BP83 Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23
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English :
L’événement MENDE SUR LES TRACES DE LA BÊTE ! Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende
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