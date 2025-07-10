Peyrat-le-Château

Canoë coucher de soleil Auphelle

Auphelle Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Profites des derniers rayons de soleil de la journée à bord d’un canoë au beau milieu du lac, et pars à la recherche des lucioles sur l’île aux serpents ! A partir de 6 ans. Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. .

Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com

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English : Canoë coucher de soleil Auphelle

L’événement Canoë coucher de soleil Auphelle Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Lac de Vassivière