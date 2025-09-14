Peyrat-le-Château

Cirque Bidon (Champ de Foire)

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.

Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cirque Bidon (Champ de Foire)

L’événement Cirque Bidon (Champ de Foire) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-05-04 par Terres de Limousin