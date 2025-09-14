Cirque Bidon (Champ de Foire) Peyrat-le-Château
Cirque Bidon (Champ de Foire) Peyrat-le-Château jeudi 23 juillet 2026.
Peyrat-le-Château
Cirque Bidon (Champ de Foire)
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97
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English : Cirque Bidon (Champ de Foire)
L’événement Cirque Bidon (Champ de Foire) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-05-04 par Terres de Limousin
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