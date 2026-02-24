Régate Coupes du Cul Noir Limousin

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les compétitions sont suceptibles de se dérouler selon l’orientation et la force du vent sur les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse.

Toutes ces régates sont inscrites au calendrier officiel de la FFVoile et les résultats sont pris en compte dans les différents classements nationaux .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr

Régate Coupes du Cul Noir Limousin

