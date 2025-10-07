Ciné-documentaire > Le sang et la boue Cinéma Peyrat-le-Château

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Projection du documentaire Le sang et la boue de Jean-Gabriel Leynaud.

Tout public

Tarif unique 3.5 euros

SYNOPSIS Numbi, bourgade de l’Est du Congo, a grandi autour de la ruée vers le coltan, une terre rare indispensable à nos industries high tech. Ses habitants -creuseurs, négociants, policiers, prostituées, enseignants…- sont les acteurs d’un drame, et voient leurs vies abimées par les effets sournois d’un système d‘exploitation et d’un conflit qui les dépassent. .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

