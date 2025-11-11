X-TERRA Nouvelle-Aquitaine

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

14 juin 2026

15 juin 2026

14-15 juin 2026

Nouveau site de course, nouveau parcours !

Le terrain de jeu naturel du Lac de Vassivière offre un tout nouveau cadre pour le XTERRA Nouvelle-Aquitaine. Ce joyau naturel niché au cœur de la France, est bien plus qu’une étendue d’eau scintillante et dentelée. C’est un véritable paradis pour les amateurs de VTT et de trail en quête d’aventure au sein d’une nature préservée.

XTERRA c’est 4 formats de Triathlon off road (VTT, trail, natation) le samedi (full, sprint, super-sprint et kids) et 5 formats de trails le dimanche de 7 à 42 km

Plongez au cœur de ce lac majestueux, admirez la diversité des paysages où les sentiers serpentent entre forêts luxuriantes, landes et sable fin !

Une aventure unique, une expérience exceptionnelle. .

Lieu-dit Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

