Canta Carbona – Festival Occitania, Carbonne – Salle Laveran, Carbonne

Informations pratiques

Canta Carbona – Festival Occitania Samedi 17 octobre, 10h00 Carbonne – Salle Laveran Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Carbonne – Salle Laveran 68 rue de l’église – 31390 Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]

Festival Occitania 2026

Emilie Bosc – IEO 31