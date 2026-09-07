AGENDA · Carbonne
Canta Carbona – Festival Occitania, Carbonne – Salle Laveran, Carbonne
samedi 17 octobre 2026 · Carbonne - Salle Laveran · Carbonne
Informations pratiques
Canta Carbona – Festival Occitania Samedi 17 octobre, 10h00 Carbonne – Salle Laveran Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00
Carbonne – Salle Laveran 68 rue de l’église – 31390 Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]
Festival Occitania 2026
Emilie Bosc – IEO 31
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